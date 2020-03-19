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Украинец Горуна завоевал лицензию на Олимпиаду
Каратист выступит в Токио.
Всемирная федерация карате опубликовала список спортсменов, которым удалось отобраться на Олимпийские игры. В категории до 75 кг у мужчин обладателем билета на Олимпиаду стал украинец Станислав Горуна.
Горуна – второй украинский каратист с лицензией на Игры-2020. В феврале полноправным участником Олимпиады в Токио стала Анжелика Терлюга, которая возглавляет мировой рейтинг в категории до 55 кг.
Отметим, что карате в Токио дебютирует в программе Олимпийских игр.
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