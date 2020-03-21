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Кто как: Конор МакГрегор по-своему борется с коронавирусом. Фото
Ирландец побил вирус
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор на своей официальной странице в Instagram выложил фото, на котором он сам довольно специфически пытается бороться с коронавирусом.
"Получай, коронавирус"
Напомним, что ранее Владимир Кличко призвал всех быть дома.
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