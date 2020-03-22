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Бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 18 апреля без изменений

Единоборства
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Одно из немногих событий, которое состоятся вовремя

Бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 18 апреля без изменений
UA-Футбол
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Пресс-служба UFC подтвердила, что бой между российским чемпионом Хабибом Нурмагомедов и американцем Тони Фергюсоном состоится 18 апреля и не будет перенесен из-за коронавируса.

Поединок состоится в рамках вечера UFC 249, но места проведения этого ивента пока не называют.

FOUR WEEKS ???? #UFC249

Допис, поширений ufc (@ufc)

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В статье: Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
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