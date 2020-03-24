Макгрегор призвал правительство полностью закрыть страну

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает давать обратную связь народу Ирландии в дни карантина и пандемии коронавируса. Спортсмен призвал власти полностью закрыть страну и объединиться перед лицом опасного заболевания.

"Привет, Ирландия! Мне бы хотелось обратиться к нации. Ко всей Ирландии. Хочу обратиться к президенту страны, к министру здравоохранения, которых я очень уважаю.

В то время пока мы обсуждаем полное закрытие страны, оно должно начаться уже сейчас. Промедление недопустимо. Народ Ирландии, великий народ Ирландии должен объединиться сейчас. Мы должны дать сигнал себе и всему миру. Полное закрытие страны должно начаться сейчас, закрытие страны, аэропорта. Настало время полного локдауна, и страна к этому готова. Это моё предложение властям, и я молюсь, чтобы оно было принято.

Нам следует принять жёсткие меры, которые были приняты в ряде других стран. Это жёсткие, но необходимые меры. Они сработали в Китае и Гонконге. Ирландия, мы должны это сделать. Давай же, Ирландия, Давай же, мир. Стоим вместе. Полное закрытие. Да благословит всех нас Господь", — сказал Макгрегор на видео, опубликованном на его странице в "Инстаграме".