  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Макгрегор призвал правительство полностью закрыть страну
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макгрегор призвал правительство полностью закрыть страну

Единоборства
(1 голосов)

Боец считает, что именно сейчас нужно закрывать страну

Макгрегор призвал правительство полностью закрыть страну
Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает давать обратную связь народу Ирландии в дни карантина и пандемии коронавируса. Спортсмен призвал власти полностью закрыть страну и объединиться перед лицом опасного заболевания.

"Привет, Ирландия! Мне бы хотелось обратиться к нации. Ко всей Ирландии. Хочу обратиться к президенту страны, к министру здравоохранения, которых я очень уважаю.

В то время пока мы обсуждаем полное закрытие страны, оно должно начаться уже сейчас. Промедление недопустимо. Народ Ирландии, великий народ Ирландии должен объединиться сейчас. Мы должны дать сигнал себе и всему миру. Полное закрытие страны должно начаться сейчас, закрытие страны, аэропорта. Настало время полного локдауна, и страна к этому готова. Это моё предложение властям, и я молюсь, чтобы оно было принято.

Нам следует принять жёсткие меры, которые были приняты в ряде других стран. Это жёсткие, но необходимые меры. Они сработали в Китае и Гонконге. Ирландия, мы должны это сделать. Давай же, Ирландия, Давай же, мир. Стоим вместе. Полное закрытие. Да благословит всех нас Господь", — сказал Макгрегор на видео, опубликованном на его странице в "Инстаграме".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...