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Беленюк прокомментировал перенос Олимпиады в Токио

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Борец нашел в этом несколько положительных моментов

Беленюк прокомментировал перенос Олимпиады в Токио
Новина українською

Украинский борец Жан Беленюк в интервью для Tribuna.com прокомментировал перенос Олимпиады в Токио на 2021 год.

"С одной стороны ты понимаешь, что это адекватная мера МОК из-за пандемии коронавируса. Главное – это здоровье спортсменов и болельщиков со всех уголков планеты.

К сожалению, случился такой форс-мажор в олимпийском движении. С другой стороны и себя жаль, и спортсменов, которые так долго готовились. Но главнее всего, что Олимпийские Игры не отменяют, а просто переносят.

Это повод для всех спортсменов показать свой характер. Даже те, кто хотели завершать карьеру после Олимпиады, останутся в спорте еще на год, чтобы пройти это испытание. Такие обстоятельства вынуждают меня еще как минимум на год остаться в спорте.

Я такой человек, который считает, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это вызов, который нужно принять и выйти из него победителем. Какой-то катастрофы в этом нет. Будет больше времени для подготовки.

Еще никто не выигрывал Олимпийские игры в непарный год. Когда встретятся два олимпийских чемпиона, то можно будет сказать: "Ты выиграл Олимпиаду в парный год, а так выигрывают все. А я стал чемпионом в непарный год, поэтому я круче", – сказал Беленюк.

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В статье: Жан Беленюк
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