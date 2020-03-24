Чемпион легчайшего веса в UFC попал в Книгу рекордов Гиннесса

Чемпион легчайшего веса UFC Генри Сехудо (15-2) на своей странице в Instagram сообщил, что попал в "Книгу рекордов Гиннеса". Американец опубликовал видеролик, в котором рассказал, за что был удостоен такой награды.

"Смотрите, что у меня есть, ребята! Я хочу с вами кое-чем поделиться. Это "Книга рекордов Гиннесса 2020". Что если я скажу, что в этой книге есть "Трипл-Си". Вы бы мне поверили? А это правда. Первый олимпийский чемпион и обладатель титула UFC. Они забыли только одно – мой второй пояс. В любом случае, я горжусь этим рекордом. Вот вам и мотивация для понедельника".