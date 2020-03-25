Президент UFC: Если вам суждено заразиться коронавирусом, то он до вас доберётся

Президент UFC Дэна Уайт поделился мнением о пандемии коронавируса.

"Неважно, обладаете вы экспертным мнением о коронавирусе или нет, но это всё равно что прятаться от рака. Если вы в группе риска, то вам не скрыться. А что будет в следующий сезон гриппа? Коронавирус просто исчезнет? Нет. Он вернётся, как и грипп. Если вам суждено заразиться им, то он до вас доберётся. Если я должен подхватить коронавирус, то пусть будет так. Я готов к нему, пусть заражает", — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 19 тыс. человек.