Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор МакГрегор не теряет форму и тренируется в собственном подвале. Видео
Ирландец работает
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор несмотря на карантин продолжает тренировки. Очередное видео со своего спортивного подвала легенда выложил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко продолжал тренировки к следующему бою.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...