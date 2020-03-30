Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Призер чемпионата мира в Баку может завершить карьеру
Это случится, если он не проведет бой до конца лета
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье сообщил, что может завершить карьеру, если до конца лета не проведет поединок с чемпионом промоушена в тяжелом весе Стипе Миочичем.
"Мы ожидаем, что бой с Миочичем состоится в конце лета. К этому моменту страна и промоушен должны функционировать.
Сейчас же это влияет на все. Я не могу пойти в зал и продолжить тренировки. Если же проблема коронавируса будет актуальна к осени и зиме, то у меня нет иного пути, как завершить карьеру", – рассказал Кормье.
Напомним, что в своем последнем поединке Кормье проиграл Миочичу.