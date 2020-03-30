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Призер чемпионата мира в Баку может завершить карьеру

Единоборства
(1 голосов)

Это случится, если он не проведет бой до конца лета

Призер чемпионата мира в Баку может завершить карьеру
Новина українською

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье сообщил, что может завершить карьеру, если до конца лета не проведет поединок с чемпионом промоушена в тяжелом весе Стипе Миочичем.

"Мы ожидаем, что бой с Миочичем состоится в конце лета. К этому моменту страна и промоушен должны функционировать.

Сейчас же это влияет на все. Я не могу пойти в зал и продолжить тренировки. Если же проблема коронавируса будет актуальна к осени и зиме, то у меня нет иного пути, как завершить карьеру", – рассказал Кормье.

Напомним, что в своем последнем поединке Кормье проиграл Миочичу.

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В статье: Даниэль Кормье
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