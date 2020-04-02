Хабиб подтвердил отмену боя с Фергюсоном

Еще в середине марта говорилось, что к бою Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон все причастные стороны готовятся полноценно. В конце месяца было сообщение о том, что бой может не состояться из-за закрытых границ стран в связи с пандемией. И вот сейчас, похоже, можно считать официально – бой не состоится.

Об этом на своей странице в Инстаграм написал сам Хабиб.

"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя? Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место", - написал спортсмен.

Отметим, что первоочередно бой Хабиб - Фергюсон планировался на 18-е апреля.