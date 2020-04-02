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Президент UFC: Все знали, что Хабиб не будет драться

Единоборства
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Дана Уайт не удивлен решению россиянина.

Президент UFC: Все знали, что Хабиб не будет драться
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Накануне чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил, что ожидаемый бой с Тони Фергюсоном не состоится из-за пандемии коронавируса. Поединок должен был пройти 18 апреля в рамках UFC 249.

"Все и так знали, что Хабиб не будет драться. Фергюсон против Гэтжи? Не обсуждаю с прессой детали боя", - цитирует Уайта Yahoo Sports.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон сорвался в пятый раз. Бойцы впервые должны были выйти в октагон в декабре 2015 года.

Ранее UA-Футбол сообщал, что чемпион UFC попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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В статье: Дана Уайт Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
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