Президент UFC: Все знали, что Хабиб не будет драться

Накануне чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил, что ожидаемый бой с Тони Фергюсоном не состоится из-за пандемии коронавируса. Поединок должен был пройти 18 апреля в рамках UFC 249.

"Все и так знали, что Хабиб не будет драться. Фергюсон против Гэтжи? Не обсуждаю с прессой детали боя", - цитирует Уайта Yahoo Sports.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон сорвался в пятый раз. Бойцы впервые должны были выйти в октагон в декабре 2015 года.

Ранее UA-Футбол сообщал, что чемпион UFC попал в Книгу рекордов Гиннесса.