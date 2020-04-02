Зантарая: Нормально отреагировал на перенос Олимпийских игр

Чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая рассказал, как отреагировал на перенос Олимпиады из-за коронавируса.

"Нормально отреагировал на перенос Олимпийских игр. Сегодня важнее здоровье людей, чем спортивные события.

Поэтому, тренируемся дома, держим себя и хорошей физической форме и будем здоровы", – сказал Зантарая.