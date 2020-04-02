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Зантарая: Нормально отреагировал на перенос Олимпийских игр
Спортсмен не сильно огорчен происходящим
Чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая рассказал, как отреагировал на перенос Олимпиады из-за коронавируса.
"Нормально отреагировал на перенос Олимпийских игр. Сегодня важнее здоровье людей, чем спортивные события.
Поэтому, тренируемся дома, держим себя и хорошей физической форме и будем здоровы", – сказал Зантарая.
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Источник:ua.tribuna
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