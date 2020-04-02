  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Зантарая: Нормально отреагировал на перенос Олимпийских игр
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зантарая: Нормально отреагировал на перенос Олимпийских игр

Единоборства
(1 голосов)

Спортсмен не сильно огорчен происходящим

Зантарая: Нормально отреагировал на перенос Олимпийских игр
Новина українською

Чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая рассказал, как отреагировал на перенос Олимпиады из-за коронавируса.

"Нормально отреагировал на перенос Олимпийских игр. Сегодня важнее здоровье людей, чем спортивные события.

Поэтому, тренируемся дома, держим себя и хорошей физической форме и будем здоровы", – сказал Зантарая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Зантарая
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ua.tribuna
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...