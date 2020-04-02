Терлюга: Меня поражает, как Серена Уильямс на протяжении многих лет держит такую ​​высокую планку

Украинская каратистка Анжелика Терлюга назвала лучших, по ее мнению, спортсменов Украины.

"В Украине есть топ-спортсмены, которыми я восхищаюсь и чьи результаты меня очень мотивируют. Это дзюдоистка Дарья Белодед, легкоатлетка Ярослава Магучих и саблистка Ольга Харлан.

Им я искренне желаю завоевать золотую медаль на Олимпиаде. Относительно звезд каратэ, у меня нет никакого кумира. Нет того, на кого бы я посмотрела и не знала, как победить. Я верю в себя и свои возможности.

Восхищаюсь разве что упорством и умением некоторых спортсменов не падать духом. Но, наверное, иконой безумной стабильности, самодисциплины и целеустремленности для меня является теннисистка Серена Уильямс.

Меня поражает, как эта девушка на протяжении многих лет держит такую ​​высокую планку", – сказала Терлюга.