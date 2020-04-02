Макгрегор: Хабиб струсил, перед боем с Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал отмену боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

"Я готов драться прямо сейчас, я в отличной форме! Как только всё это началось, я сказал себе, что я рад тому, что у меня не назначен бой. Если бы поединок был назначен, то я бы сделал всё, чтобы добиться участия в нём и одержал бы победу.

Ближе к дате боя Фергюсон и Хабиб ввязались в игру на слабо. Хабиб струсил первым, что сделало счёт 3:2 в пользу Тони. Хабиб сбежал из США домой посреди кризиса. Очень рискованный ход. Поздравления Тони", — написал Конор Макгрегор в своём твиттер-аккаунте.