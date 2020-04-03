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Макгрегор: Хабиб струсил первым

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Ирландец отреагировал на срыв боя в своей весовой категории.

Макгрегор: Хабиб струсил первым
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов из-за пандемии коронавируса отказался драться с Тони Фергюсоном. Бой должен был пройти 18 апреля на UFC 249.

"Факт в том, что Тони и Хабиб были вовлечены в игру трусишек. Хабиб струсил первым, теперь счет 3-2 в пользу Тони. Хабиб сбежал из США в разгар кризиса. Поздравляю Тони", - написал ирландец в Твиттере.

Также Макгрегор отметил, что готов прямо сейчас выйти на бой. В то же время Конор рад, что у него нет запланированного поединка, поскольку коронавирус в любом случае не позволил бы провести его.

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В статье: Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
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