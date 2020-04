Макгрегор: Хабиб струсил первым

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов из-за пандемии коронавируса отказался драться с Тони Фергюсоном. Бой должен был пройти 18 апреля на UFC 249.

"Факт в том, что Тони и Хабиб были вовлечены в игру трусишек. Хабиб струсил первым, теперь счет 3-2 в пользу Тони. Хабиб сбежал из США в разгар кризиса. Поздравляю Тони", - написал ирландец в Твиттере.

The fact of this matter is, both Tony and Khabib where engaged in a game of chicken here towards the fight bell. With Khabib chickening out first. Making it 3-2 in pullouts in Tony’s favour. Khab scurried out of the U.S to home, and amid the crisis. Very high risk.

Congrats Tony.