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Отец Нурмагомедова: Есть предварительная договоренность с Анатолием Ломаченко
Комментарий Нурмагомедова старшего
Отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (28-0) Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что уже идут переговоры о возможном бое его сына против американского боксера Флойда Мейвезера.
"С Мейвезером мы готовы 11 раундов боксировать, но дайте нам шанс подраться 1 раунд по правилам ММА. Мы не из ММА начинаем, если мы выживем - дайте нам один раунд. Желание провести бой есть.
Моя задача работать над этим с Анатолием Ломаченко. Это лучший дуэт сын-отец в боксе.
Я хочу прибежать к услугам боксера и работать вместе. У нас есть с ним устная договоренность", - сказал он в интервью ютуб-каналу Игоря Рыбакова.
Напомним, что ранее сообщалось о переносе боя Джошуа - Пулев.