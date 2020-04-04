Отец Нурмагомедова: Есть предварительная договоренность с Анатолием Ломаченко

Отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (28-0) Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что уже идут переговоры о возможном бое его сына против американского боксера Флойда Мейвезера.

"С Мейвезером мы готовы 11 раундов боксировать, но дайте нам шанс подраться 1 раунд по правилам ММА. Мы не из ММА начинаем, если мы выживем - дайте нам один раунд. Желание провести бой есть.

Моя задача работать над этим с Анатолием Ломаченко. Это лучший дуэт сын-отец в боксе.

Я хочу прибежать к услугам боксера и работать вместе. У нас есть с ним устная договоренность", - сказал он в интервью ютуб-каналу Игоря Рыбакова.

Напомним, что ранее сообщалось о переносе боя Джошуа - Пулев.