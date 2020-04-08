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Никакого острова. Стало известно, где пройдет UFC 249

Единоборства
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Дана Уайт нашел место, где ему не помешает коронавирус.

Никакого острова. Стало известно, где пройдет UFC 249
Новина українською

UFC 249 18 апреля примет арена Tachi Palace Casino Resort в городе Лемур (штат Калифорния), сообщает New York Times.

Что интересно, на эту территорию не распространяются запреты и ограничения правительства США, связанные с пандемией коронавируса. Атлетическая комиссия штата Калифорния также никого влияния на индейскую резервацию не имеет.

Ранее босс UFC Дана Уайт заявил, что на два месяца арендовал частный остров, где планировал еженедельно проводить турниры.

Главным событием UFC 249 станет бой за титул временного чемпиона мира в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

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В статье: UFC коронавирус
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