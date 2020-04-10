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UFC 249 отменен из-за коронавируса

Единоборства
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Дана Уайт пытался, но не смог противостоять условиям 2020 года.

UFC 249 отменен из-за коронавируса
Новина українською

UFC 249, запланированный на 18 апреля в Лемуре (штат Калифорния) не состоится из-за пандемии коронавируса.

"Мы были готовы продвигать этот турнир, но получили звонок от самого высокого уровня. Нам сказали остановиться", - говорит Уайт о причинах отмены нашумевшего шоу.

Главным боем UFC 249 должен был стать поединок между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, однако россиянин не смог прилететь в США и отказался от боя. Вместо Хабиба на поединок с Фергюсоном должен был выйти Джастин Гэтжи.

Помимо ближайшего шоу в UFC отменены все турниры до июня текущего года.

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В статье: Дана Уайт UFC коронавирус
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