UFC 249 отменен из-за коронавируса

UFC 249, запланированный на 18 апреля в Лемуре (штат Калифорния) не состоится из-за пандемии коронавируса.

"Мы были готовы продвигать этот турнир, но получили звонок от самого высокого уровня. Нам сказали остановиться", - говорит Уайт о причинах отмены нашумевшего шоу.

Главным боем UFC 249 должен был стать поединок между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, однако россиянин не смог прилететь в США и отказался от боя. Вместо Хабиба на поединок с Фергюсоном должен был выйти Джастин Гэтжи.

Помимо ближайшего шоу в UFC отменены все турниры до июня текущего года.