Нурмагомедов отреагировал на отмену UFC 249

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 18 апреля в Калифорнии должен был подраться с Тони Фергюсоном, однако отказался от боя из-за невозможности покинуть пределы России. Накануне UFC 249 было отменено из-за пандемии коронавируса.

"Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки.

Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха", - написал Хабиб в Instagram.

Отметим, что отказ Нурмагомедова от боя с Фергюсоном вызвал острую реакцию в мире ММА. Решение российского бойца назвали трусливым.