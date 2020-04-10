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Нурмагомедов отреагировал на отмену UFC 249

Единоборства
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Хабиб должен был драться в главном поединке вечера.

Нурмагомедов отреагировал на отмену UFC 249
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 18 апреля в Калифорнии должен был подраться с Тони Фергюсоном, однако отказался от боя из-за невозможности покинуть пределы России. Накануне UFC 249 было отменено из-за пандемии коронавируса.

"Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки.

Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха", - написал Хабиб в Instagram.

Holy Quran 5:11 ------------------ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ - Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! - Всегда полагайтесь на Аллаха.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Отметим, что отказ Нурмагомедова от боя с Фергюсоном вызвал острую реакцию в мире ММА. Решение российского бойца назвали трусливым.

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В статье: UFC Хабиб Нурмагомедов
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