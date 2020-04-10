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Президент UFC хочет организовать бои на острове

Единоборства
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Президент UFC хочет организовать бои на острове
Новина українською

Президент UFC Дэйна Уайт планирует через месяц организовывать турнир на острове.

"Я говорю всем своим бойцам, чтобы они не волновались, потому что Бойцовский остров состоится. Очевидно, что это все еще в силах, вся инфраструктура строится прямо сейчас, вводится в действие.

Как только мы приблизимся к окончанию работ, я начну выяснять, кто из ребят готов подраться. Кроме того, я могу отправить бойцов туда раньше, и они могут начать тренировки там, на острове.

Через месяц я все это соберу, и ребята смогут приступить к тренировкам и поехать туда. Я уверен, что люди будут готовы выйти из своих домов через месяц и отправиться на какой-нибудь остров и тренироваться", – считает Уайт.

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В статье: Дана Уайт
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