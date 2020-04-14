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WWE разрешили проводить турниры во Флориде
Коронавирус не помеха
Крупнейшему промоушену рестлинга World Wrestling Entertainment (WWE) власти штата Флорида разрешили проводить турниры, несмотря на пандемию коронавируса.
Джерри Демингс, мэр округа Ориндж, сообщил, что губернатор штата Флорида счел турниры WWE «важным бизнесом».
На следующей неделе промоушен планирует провести турнир WWE Raw без зрителей.
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