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WWE разрешили проводить турниры во Флориде

Единоборства
(1 голосов)

Коронавирус не помеха

WWE разрешили проводить турниры во Флориде
Новина українською

Крупнейшему промоушену рестлинга World Wrestling Entertainment (WWE) власти штата Флорида разрешили проводить турниры, несмотря на пандемию коронавируса.

Джерри Демингс, мэр округа Ориндж, сообщил, что губернатор штата Флорида счел турниры WWE «важным бизнесом».

На следующей неделе промоушен планирует провести турнир WWE Raw без зрителей.

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В статье: WWE
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