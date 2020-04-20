Беленюк хочет в ММА и рассчитывает на помощь Ломаченко

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк подтвердил свой интерес к переходу в смешанные боевые искусства.

"Вы знаете, у меня есть мысли о том, чтобы попасть на сбор Ломаченко, поработать с его отцом, чтобы он хотя бы поставил мне азы боевой техники.

Я понимаю, что боксерская техника на низком уровне. Мне нужно в этой части ее улучшить. Заниматься борьбой и MMA одновременно неправильно, ведь я буду себя распылять.

Я обещал, что после борцовской карьеры я попробую тренироваться для начала. Если я буду видеть потенциал в этой сфере и буду понимать, что готов выходить в клетку и показывать достойный результат, то почему нет", - сказал действующий чемпион мира.

Жан Беленюк планировал завершить карьеру борца в сентябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса Олимпиада в Токио была отложена на следующий год.