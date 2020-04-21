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Боец UFC столкнулся с коронавирусом

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Он уже выздоровел.

Боец UFC столкнулся с коронавирусом
Новина українською

Первой жертвой пандемии COVID-19 в UFC стал американец Лайман Гуд. Положительный тест на коронавирус боец сдал еще в марте.

"Около четырех недель назад перед спаррингом я проснулся с чувством слабости. Но поединок состоялся, после которого мне было очень тяжело.

Мне было очень сложно дышать, а тело просто ломало. Я знал, что не здоров, но прошел через это.

Мы с девушкой сдали тест на коронавирус, который показал положительный ответ. Сразу позвонил друзьям и тренерам, и рассказал об этом. В тот момент я почти не думал о себе. Меня волновали мои друзья и остальное окружение. Я принял решение уйти на самоизоляцию, и это помогло.

Не хочу, чтобы меня боялись в обычной жизни. Мне посчастливилось победить этот вирус. Теперь давайте пройдем через это все, давайте оставаться на связи", - сказал Гуд.

Лайман Гуд выступает в полусредней весовой категории. В последнем бою на UFC 244 американец в ноябре прошлого года техническим нокаутом побил Ченса Ренкаунтера.

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В статье: UFC коронавирус
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Источник:
iSport.ua
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