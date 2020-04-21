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UFC из-за коронавируса отменил четыре турнира

Единоборства
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Дана Уайт снова уступил пандемии.

UFC из-за коронавируса отменил четыре турнира
Новина українською

В UFC на официальном уровне сообщили, что в связи с пандемией коронавируса не состоятся три турнира категории UFC Fight Night (25 апреля, 2 мая, 16 мая), а также UFC 250.

Что касается UFC 249, то Уайт по-прежнему настроен провести это шоу 9 мая.

UFC 249 планировалось на 18 апреля, а центральным событием вечера единоборств должен был стать бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

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В статье: UFC коронавирус
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