UFC из-за коронавируса отменил четыре турнира

В UFC на официальном уровне сообщили, что в связи с пандемией коронавируса не состоятся три турнира категории UFC Fight Night (25 апреля, 2 мая, 16 мая), а также UFC 250.

Что касается UFC 249, то Уайт по-прежнему настроен провести это шоу 9 мая.

UFC 249 планировалось на 18 апреля, а центральным событием вечера единоборств должен был стать бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.