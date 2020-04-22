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У UFC 249 появилось место проведения

Единоборства
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Информация пока неофициальная.

У UFC 249 появилось место проведения
Новина українською

Новая попытка Даны Уайта организовать бойцовское шоу в условиях пандемии коронавируса, вероятней всего, пройдет во Флориде, сообщает MMA Fighting, ссылаясь на источники из руководства лиги.

В начале апреля местные власти разрешили во Флориде проводить спортивные мероприятия без зрителей. Турнир UFC 249 9 мая готов принять Джексонвилл.

В главном бою UFC 249 Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи должны поспорить за временный титул UFC в легком весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что UFC из-за коронавируса отменил четыре турнира.

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В статье: UFC Тони Фергюсон
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