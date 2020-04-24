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Многие бойцы UFC недовольны компенсацией за отмененный турнир в Лондоне

Единоборства
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Но для многих 20 тысяч долларов стали находкой

Многие бойцы UFC недовольны компенсацией за отмененный турнир в Лондоне
Новина українською

Журналист Ариэль Хельвани сообщил о недовольстве некоторых бойцов UFC компенсацией за отмененный турнир в Лондоне, который должен был пройти 21 марта.

"Мне сообщили, что бойцы отмененного турнира в Лондоне получили не более 20 тысяч долларов.

Как вы можете понять, некоторые высокооплачиваемые бойцы остались недовольны этим размером. Другие довольны получить хоть что-то", – написал журналист.

Напомним, что главным событием турнира UFC в Лондоне должен был стать бой Тайрона Вудли и Леона Эдвардса.

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В статье: UFC
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