Многие бойцы UFC недовольны компенсацией за отмененный турнир в Лондоне

Журналист Ариэль Хельвани сообщил о недовольстве некоторых бойцов UFC компенсацией за отмененный турнир в Лондоне, который должен был пройти 21 марта.

"Мне сообщили, что бойцы отмененного турнира в Лондоне получили не более 20 тысяч долларов.

Как вы можете понять, некоторые высокооплачиваемые бойцы остались недовольны этим размером. Другие довольны получить хоть что-то", – написал журналист.

Напомним, что главным событием турнира UFC в Лондоне должен был стать бой Тайрона Вудли и Леона Эдвардса.