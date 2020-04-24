Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Многие бойцы UFC недовольны компенсацией за отмененный турнир в Лондоне
Но для многих 20 тысяч долларов стали находкой
Журналист Ариэль Хельвани сообщил о недовольстве некоторых бойцов UFC компенсацией за отмененный турнир в Лондоне, который должен был пройти 21 марта.
"Мне сообщили, что бойцы отмененного турнира в Лондоне получили не более 20 тысяч долларов.
Как вы можете понять, некоторые высокооплачиваемые бойцы остались недовольны этим размером. Другие довольны получить хоть что-то", – написал журналист.
Напомним, что главным событием турнира UFC в Лондоне должен был стать бой Тайрона Вудли и Леона Эдвардса.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...