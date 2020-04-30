Президент UFC намекнул на возможный бой Макгрегор - Нурмагомедов

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что скоро у него получится организовать реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

"Ближайший реванш? Я бы назвал второй бой между Хабибом и Конором. Макгрегор очень сильно хочет этого, а мне хотелось бы это увидеть", – сказал Уайт.

Напомним, что в 2018-м году Хабиб победил Конора болевым приемом в четвертом раунде. На апрель этого года у Нурмагомедова был запланирован бой против Тони Фергюсона, но из-за пандемии поединок сорвался в пятый раз.