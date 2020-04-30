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Дональд Серроне: Я вижу конец тоннеля
Боец намекнул на скорое завершение карьеры
Боец UFC Дональд Серроне заявил, что чувствует приближение конца карьеры.
"Я старею. Я замечаю это на тренировках, чувствую, как это надвигается.
Ты больше не можешь угнаться за этими молодыми котами. Я не говорю о завершении карьеры прямо сейчас, но теперь я вижу конец тоннеля", – сказал Серроне.
На UFC 249 он подерется с Энтони Петтисом. Их первый бой закончился победой Петтиса техническим нокаутом в первом раунде.
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