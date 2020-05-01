Бойцы UFC 229 будут проходить тесты на коронавирус каждый день

В UFC рассказали о мерах предосторожности на трех турнирах в течение недели: 9, 13 и 16 мая. Ивенты пройдут во Флориде на арене Vystar Veterans Memorial.

Сразу же после прибытия спортсмены со своей командой пройдут обязательный медицинский осмотр и сдадут тест на коронавирус. Бойцам необходимо проходить осмотры каждый день нахождения в отеле.

В гостиницу будут допущены только бойцы, секунданты и персонал UFC.

Каждый боец будет иметь свой тренировочный зал. У каждом номере будут тренировочные коврики, дезинфицирующие средства и персональная сауна.