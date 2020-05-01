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Бойцы UFC 229 будут проходить тесты на коронавирус каждый день
Все для ихней же безопасности
В UFC рассказали о мерах предосторожности на трех турнирах в течение недели: 9, 13 и 16 мая. Ивенты пройдут во Флориде на арене Vystar Veterans Memorial.
Сразу же после прибытия спортсмены со своей командой пройдут обязательный медицинский осмотр и сдадут тест на коронавирус. Бойцам необходимо проходить осмотры каждый день нахождения в отеле.
В гостиницу будут допущены только бойцы, секунданты и персонал UFC.
Каждый боец будет иметь свой тренировочный зал. У каждом номере будут тренировочные коврики, дезинфицирующие средства и персональная сауна.