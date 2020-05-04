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Белодед: Многие говорят, что я похожа на Ди Каприо

Единоборства
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Хотя у спортсменки нет актерских талантов

Белодед: Многие говорят, что я похожа на Ди Каприо
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед во время прямого эфира в Instagram XSPORT рассказала, что ее часто сравнивают с Ди Каприо.

"Я не думаю, что я хорошая актриса. Любимые актеры? Анжелина Джоли, Джулия Робертс. Если говорить о мужчинах, то Ди Каприо и Бред Питт. Многие говорят, что я похожа на Ди Каприо".

Также она поведала, как отдыхает после соревнований

"На самом деле я отдыхать не умею. Меня иногда заставляют: "Тебе нужно отдохнуть, забудь о тренировках и ложись, отдохни". Мне это тяжело дается.

Я могу полностью отдохнуть, когда заканчивается сезон, и я имею две-три недели, когда я забывают о тренировках. Когда целый год спортивный режим, то отдохнуть очень тяжело.

Для меня отдых - это сауна и бассейн. Это скорее отдых для моего тела. Еще сериалы и блинчики. Для меня еда – лучший отдых".

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В статье: Дарья Белодед
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