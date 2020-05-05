Единоборства
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UFC из-за коронавируса отменил крупное шоу
Пандемия повлияла на планы организаторов.
В UFC официально подтвердили, что UFC 251, запланированное на 6 июня в Перте (Австралия), не состоится из-за пандемии коронавируса.
A statement on #UFC251 pic.twitter.com/KDgikDBp95— UFC_AUSNZ (@UFC_AUSNZ) May 5, 2020
Главным событием вечера единоборств должен был стать бой-реванш между чемпионом UFC в полулегком весе Алексом Волкановски и экс-чемпионом Максом Холлоуэем.
Ожидается, что смешанные единоборства вернутся на UFC 249 9 мая в Джексонвилле.
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