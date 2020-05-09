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UFC. У Роналдо Соузы положительный тест на коронавирус, его сегодняшний бой отменен, но турнир состоится

Единоборства
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Первые проблемы после карантина

UFC. У Роналдо Соузы положительный тест на коронавирус, его сегодняшний бой отменен, но турнир состоится
UA-Футбол
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Бразильский боец ​​UFC, 40-летний Роналдо Соуза сдал положительный тест на коронавирус накануне его боя в рамках ночи UFC 249 в Джексонвилле (США).

Таким образом, его поединок против представителя Ямайки Юраи Холла отменен. Будет ли бой перенесен на другую дату пока не сообщается.

Накануне Соуза контактировал с другими спортсменами, которые должны принимать участие в вечере UFC 249. В частности, со своим соотечественником Фабрисио Вердумом, у которого сегодня бой против россиянина Алексея Олейника.

После проверки всех остальных бойцов на COVID-19, их результаты были отрицательными и принято решение, что в целом турнир не будет отменен.

Напомним, что ранее UA-Футбол давал прогноз на поединок Фергюсон - Гетжи.

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В статье: UFC
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