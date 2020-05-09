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UFC. У Роналдо Соузы положительный тест на коронавирус, его сегодняшний бой отменен, но турнир состоится
Первые проблемы после карантина
Бразильский боец UFC, 40-летний Роналдо Соуза сдал положительный тест на коронавирус накануне его боя в рамках ночи UFC 249 в Джексонвилле (США).
Таким образом, его поединок против представителя Ямайки Юраи Холла отменен. Будет ли бой перенесен на другую дату пока не сообщается.
Накануне Соуза контактировал с другими спортсменами, которые должны принимать участие в вечере UFC 249. В частности, со своим соотечественником Фабрисио Вердумом, у которого сегодня бой против россиянина Алексея Олейника.
После проверки всех остальных бойцов на COVID-19, их результаты были отрицательными и принято решение, что в целом турнир не будет отменен.
Напомним, что ранее UA-Футбол давал прогноз на поединок Фергюсон - Гетжи.