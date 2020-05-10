UFC 249. Джастин Гейджи в сухую переиграл Фергюсона, Сехудо победил Круза

В последнем поединке андеркарта перед главным событием вечера UFC 249 в Джексонвилле (США) между собой сошлись чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) и легендарный Доминик Круз (22-2).

Если коротко описать их поединок, то это тотальное преимущество чемпиона. В первом раунде он начал проводить лоу-кики, разбивая защиту оппонента и сбивая его атакующий настрой. Во втором раунде ударом с колена Генри опустил соперника на канвас и начал добивать. Тому удалось выбраться из тяжелой ситуации, но поднимаясь на свои две рефери немного странным решением остановил бой. Победа Сехудо техническим нокаутом.

В главном событии вечера в ярком поединке за звание временного чемпиона мира в легком весе сошлись Тони Фергюсон (25-4) и Джастин Гейджи (22-2).

Первый раунд бойцы провели ровно. Предпочтение, возможно, можно отдать Фергюсону исключительно из-за то, что проводил свои атаки более активно, а его соперник работал на отходах. Много попадали оба, с чего все пришли к выводу, что поединок будет зрелищным.

Второй и третий раунд Гейджи однозначно записал в свой актив. Разумно работая на дистанции, он разбивал защиту соперника, пробивал лоу-кики. Фергюсон очень часто улыбался, но в октагоне у него не получалось абсолютно ничего.

В четвертом раунде Тони немного исправил ситуацию, работал джебом. Джастин чуть потерял абсолютное преимущество, но все же вел бой.

В заключительном отрезке поединка Гейджи отработал очень разумно, все чаще потрясая соперника мощными ударами слева, но на добивание из тактических причин не шел. После очередного выстрела слева, рефери решил остановить это избиение (лицо у Фергюсона было очень окровавленное) и дал отмашку.