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Генри Сехудо: Я завершаю карьеру, хочу посвятить себя созданию семьи
Сехудо больше не выйдет в октагон
Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) после победы в вечере UFC 249 в Джексонвилле (США) объявил о завершении спортивной карьеры.
"Я как хамелеон, я могу подстроиться под любую ситуацию. Хочу сказать спасибо своей команде.
Я величайший боец за все времена. Но сейчас я хочу сказать, что завершаю свою карьеру. У меня появилась девушка и я хочу посвятить себя созданию семьи", - сказал он.
Результаты других боев вечера вы можете посмотреть здесь.
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