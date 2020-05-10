Генри Сехудо: Я завершаю карьеру, хочу посвятить себя созданию семьи

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) после победы в вечере UFC 249 в Джексонвилле (США) объявил о завершении спортивной карьеры.

"Я как хамелеон, я могу подстроиться под любую ситуацию. Хочу сказать спасибо своей команде.

Я величайший боец ​​за все времена. Но сейчас я хочу сказать, что завершаю свою карьеру. У меня появилась девушка и я хочу посвятить себя созданию семьи", - сказал он.

Результаты других боев вечера вы можете посмотреть здесь.