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Генри Сехудо: Я завершаю карьеру, хочу посвятить себя созданию семьи

Единоборства
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Сехудо больше не выйдет в октагон

Генри Сехудо: Я завершаю карьеру, хочу посвятить себя созданию семьи
UA-Футбол
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Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) после победы в вечере UFC 249 в Джексонвилле (США) объявил о завершении спортивной карьеры.

"Я как хамелеон, я могу подстроиться под любую ситуацию. Хочу сказать спасибо своей команде.

Я величайший боец ​​за все времена. Но сейчас я хочу сказать, что завершаю свою карьеру. У меня появилась девушка и я хочу посвятить себя созданию семьи", - сказал он.

Результаты других боев вечера вы можете посмотреть здесь.

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В статье: UFC Генри Сехудо
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