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Джастин Гейджи: Бой с Хабибом единственный, который я хочу получить

Единоборства
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Джастин Гейджи: Бой с Хабибом единственный, который я хочу получить
UA-Футбол
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Новый "временный" чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи (22-2) после победы в вечере UFC 249 в Джексонвилле (США) поделился своими планами на будущее.

"Фергюсон - настоящий зверь. Не хотел бы я сегодня оказаться на его месте и пропускать такое количество ударов.

Хабиб? Да, я хочу драться с ним. Это единственный бой, который я хочу получить", - сказал Гейджи.

Результаты главного поединка вечера вы можете посмотреть здесь.

Результаты других боев вечера вы можете посмотреть здесь.

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В статье: UFC
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