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Тони Фергюсон: Джастин - жесткий сукин сын, я должен называть вещи своими именами
Комментарий бойца
Боец UFC Тони Фергюсон (25-4) поделился мыслями после проигрыша на вечере UFC 249 в Джексонвилле (США).
"Згонка веса не имеет к моему поражению никакого отношения. Джастин - жесткий сукин сын, я должен называть вещи своими именами.
Мы готовились к Хабибу, а он не является ударником. Дерьмо случается. Что тут можно сделать?", - сказал он.
Результаты других поединков вы можете посмотреть здесь.
Напомним, что ранее Джастин Гейджи прокомментировал свою победу.
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