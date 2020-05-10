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Тони Фергюсон: Джастин - жесткий сукин сын, я должен называть вещи своими именами

Единоборства
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Тони Фергюсон: Джастин - жесткий сукин сын, я должен называть вещи своими именами
UA-Футбол
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Боец UFC Тони Фергюсон (25-4) поделился мыслями после проигрыша на вечере UFC 249 в Джексонвилле (США).

"Згонка веса не имеет к моему поражению никакого отношения. Джастин - жесткий сукин сын, я должен называть вещи своими именами.

Мы готовились к Хабибу, а он не является ударником. Дерьмо случается. Что тут можно сделать?", - сказал он.

Результаты других поединков вы можете посмотреть здесь.

Напомним, что ранее Джастин Гейджи прокомментировал свою победу.

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В статье: UFC Тони Фергюсон
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