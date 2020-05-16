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Джастин Гейджи: Бой с Хабибом я хочу и я его по-настоящему заслужил
Планы временного чемпиона
Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи (22-2) рассказал, какой бой он хочет получить следующим. Его слова цитирует ESPN:
"Бой с Хабибом - это бой, который я хочу. Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас.
Но когда я побью Хабиба Нурмагомедова, я буду драться с Конором МакГрегором, потому что я хочу заработать. Я здесь, чтобы делать деньги", - сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Херн рассказал об особенностях боя Фьюри - Джошуа.
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