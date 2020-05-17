Плохие новости: Нурмагомедова-старшего вывели из комы, но 75% легких поражены болезнью

Тренер и отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (28-0) Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил близкий друг семьи Рамазан Рабаданов:

"Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% легких поражены, и он перенес инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы.

Но он не может разговаривать, состояние тяжелое. Все надеемся на его выздоровление" - сказал он.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес рассказал о своих дальнейших планах.