Улыбающийся и радостный Жан Беленюк желает всем хороших выходных. Фото

Украинский спортсмен, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк желает всем хороших выходных. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Всем отличного уик-энда"

Напомним, что Леся Цуренко сегодня празднует свой день рождения.