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Улыбающийся и радостный Жан Беленюк желает всем хороших выходных. Фото
Украинец в отличном настроении
Украинский спортсмен, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк желает всем хороших выходных. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Всем отличного уик-энда"
Напомним, что Леся Цуренко сегодня празднует свой день рождения.
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