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Дана Уайт: Мы потеряем в этом году более ста миллионов долларов

Единоборства
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Сумашедшие деньги

Дана Уайт: Мы потеряем в этом году более ста миллионов долларов
UA-Футбол
Новина українською

Председатель UFC Дана Уайт рассказал, сколько денег потеряет индустрия из-за введения карантинных мер и прокомментировал возможность возвращения зрителей на трибуны. Его слова цитирует mmafighting:

"Если вы сейчас посмотрите на другие виды спорта, то все они задаются вопросом: "Мы возвращаемся или нет?". На данный момент огромная проблема всех видов спорта - это отсутствие зрителей на аренах. Мы потеряем в этом году более 100 миллионов долларов. Да, более 100 миллионов. Мне было бы гораздо проще сесть и сказать: "Давайте подождем, пока все не закончится". Ждать завершения пандемии - отличный вариант для многих людей, поскольку сейчас нет возможности впустить зрителей" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри заявлял о готовности выйти в ринг против Джошуа.

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В статье: Дана Уайт
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