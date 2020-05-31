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UFC. Напрочь разбитое лицо Шевченко, Гилберт Бенс победил Тайрона Вудли
Результаты поединков
В ночь с 30 на 31 мая состоялся вечер UFC на ESPN, главным событием которого стал поединок между Тайроном Вудли и Гилбертом Бенсом.
Бой двух звезд оказался довольно однобоким. В течение всего времени поединка доминировал Бенс, успев за 25 минут отправить соперника в нокдаун и разбить тому лицо. В итоге счет судей 50-45; 50-44; 50-44 в пользу Гильберта говорит сам за себя.
Результаты других поединков вечера:
Аугусто Сакаи победил раздельным решением судей Благоя Иванова;
Билли Карантилльо победил единогласным решением судей Спайка Карлайла;
Рузвельт Робертс победил удушающим приемом во втором раунде Брока Уивера;
Маккензи Дерн победила болевым приемом в первом раунде Ханну Сайферс;
Кэтлин Чукагян победила единогласным решением судей Антонину Шевченко.
Стоит отметить, что после своего боя Шевченко поделилась с фанатами фото своего лица.
Зрелище, конечно, ужасное, но надеемся, что раны скоро заживут.
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