Дарья Билодид ярко прощается с морем. Фото

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на которых она показала свою прогулку у моря.

"Пока, море. Я еще вернусь" - написала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с поклонниками новым ярким снимком, а Марина Бех-Романчук опубликовала фото с отдыха в Буковеле.

Отметим, что Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города.