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Дарья Билодид ярко прощается с морем. Фото

Единоборства
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Украинка невероятная

Дарья Билодид ярко прощается с морем. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на которых она показала свою прогулку у моря.

"Пока, море. Я еще вернусь" - написала она.

Дарья Билодид ярко прощается с морем. Фото - изображение 1Дарья Билодид ярко прощается с морем. Фото - изображение 2
Дарья Билодид ярко прощается с морем. Фото - изображение 3

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с поклонниками новым ярким снимком, а Марина Бех-Романчук опубликовала фото с отдыха в Буковеле.

Отметим, что Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города.

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В статье: Дарья Билодид
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