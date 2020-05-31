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Дарья Билодид ярко прощается с морем. Фото
Украинка невероятная
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на которых она показала свою прогулку у моря.
"Пока, море. Я еще вернусь" - написала она.
Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с поклонниками новым ярким снимком, а Марина Бех-Романчук опубликовала фото с отдыха в Буковеле.
Отметим, что Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города.
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