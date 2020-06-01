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МакГрегор может получить реванш с Хабибом

Единоборства
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В UFC готовы организовать супербой.

МакГрегор может получить реванш с Хабибом
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Босс организации Дана Уайт в интервью ESPN анонсировал новый титульный шанс для звездного Конора МакГрегора.

"Предвкушаю бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Хочу увидеть, чем он закончится. После этого боя буду в предвкушении боя Конора с победителем", - сказал Уайт.

МакГрегор в последнем бою в январе текущего года в первом раунде за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне.

С Хабибом ирландец дрался в октябре 2018-го – тот бой Конор проиграл в четвертом раунде после болевого приема.

Что касается чемпионского боя между Нурмагомедовым и Гэтжи, то в UFC еще не определились с датой боя.

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В статье: Конор Макгрегор UFC
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