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Жан Беленюк попробовал себя в роли журналиста и взял короткое интервью у Дарьи Билодид. Видео
У него неплохо получается
Украинский борец, чемпион мира Жан Беленюк поздравил журналистов с их профессиональным праздником.
"Меня не всегда интересует мнение интервьюируемых мной людей, поэтому мог бы стать успешным журналистом. Кто знает, возможно еще все впереди. А пока - поздравляю всех журналистов с их профессиональным праздником"
Напомним, что ранее Дарья Билодид выразила надежду на скорое возвращение после карантина.
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