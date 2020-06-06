Жан Беленюк попробовал себя в роли журналиста и взял короткое интервью у Дарьи Билодид. Видео

Украинский борец, чемпион мира Жан Беленюк поздравил журналистов с их профессиональным праздником.

"Меня не всегда интересует мнение интервьюируемых мной людей, поэтому мог бы стать успешным журналистом. Кто знает, возможно еще все впереди. А пока - поздравляю всех журналистов с их профессиональным праздником"

Напомним, что ранее Дарья Билодид выразила надежду на скорое возвращение после карантина.