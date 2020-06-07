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Конор МакГрегор решил завершить карьеру

Единоборства
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На долго ли в этот раз

Конор МакГрегор решил завершить карьеру
UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец ​​UFC Конор МакГрегор (22-4) объявил о завершении карьеры. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Какое путешествие это было! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после завоевания одного из моих титулов чемпиона мира! Выбери дом своей мечты, Магс, я люблю тебя! Вы можете получить все, что вы хотите" - написал он.

Напомним, что ирландец ранее уже объявлял о завершении карьеры, но через два месяца передумал и снова вернулся в октагон. Как получится на этот раз пока не известно.

Отметим, что Деонтей Уайлдер поддержал протесты в США.

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В статье: Конор Макгрегор
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