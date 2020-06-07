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Макгрегор объяснил решение о завершении карьеры: Все, что я бы не говорил, они делают наперекор, показывая какую-то силу
Ирландец недоволен отсутствием боев
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-4) прокомментировал решение о завершении карьеры. Он объяснил это отсутствием поединков в течение долгого периода времени. Его слова цитирует ESPN:
"UFC же следует продолжать действовать. Я к тому, почему они переносят бой Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гетжи на сентябрь? Вы знаете, что должно произойти в сентябре, но не произойдет.
Что бы я ни говорил, они идут наперекор, желая показать какую-то силу" - сказал он.
Напомним, что ранее Джошуа получил травму колена и пропустит около 6 недель.
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