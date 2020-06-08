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Чемпион UFC согласился перейти в бокс за 1 миллиард долларов

Единоборства
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Боец не знает горечи поражений в UFC

Чемпион UFC согласился перейти в бокс за 1 миллиард долларов
Новина українською

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья дал понять, что не намерен переходить в профессиональный бокс, разве что в том случае, если ему предложат огромные деньги.

30-летний Адесанья одержал 19 побед в 19 боях. В боксе у него шесть побед и одно поражение в семи поединках.

"Я не могу урезать свои навыки боевых искусств. Я уже делал это, у меня шесть побед и одно поражение в боксе, и оно было грязным ограблением. Они просто не хотели отдавать победу тому, у кого не было опыта в боксе.

За какую цену соглашусь боксировать? С кем мне боксировать и зачем? $ 100 млн? Нет. Этого можно достичь и в UFC.

Я буду боксировать за $ 1 млрд. Только за эту цену я соглашусь выйти на бой с человеком, урезав на 90% свой арсенал. И даже больше, ведь вы ещё не видели, какой у меня грэпплинг", — рассказал Адесанья в подкасте The Score MMA.

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В статье: UFC Исраэль Адесанья
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