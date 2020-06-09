  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Миочич и Кормье проведут бой 15 августа
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миочич и Кормье проведут бой 15 августа

Единоборства
(1 голосов)

Это уже третий поединок боксеров

Миочич и Кормье проведут бой 15 августа
Новина українською

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Даниэль Кормье проведут третий поединок 15 августа, сообщает MMA Fighting. Официального подтверждения этому нет, но стороны практически договорились о проведении боя.

Ожидается, что это противостояние возглавит турнир UFC 252. Место проведения шоу ещё не определёно, но уже сейчас известно, что оно пройдёт на территории США.

Напомним, что Миочич и Кормье встречались уже дважды. В первом бою победу одержал Даниэль, отобрав у Миочича звание чемпиона. Во второй схватке американец хорватского происхождения взял убедительный реванш.

Даниэль Кормье уже не раз заявлял, что независимо от исхода третьей встречи завершит карьеру после неё.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даниэль Кормье Стипе Миочич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...