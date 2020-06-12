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В Николаеве состоится турнир WWFC 24

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В Николаеве состоится турнир WWFC 24
Новина українською

Украинская спортивная организация по смешанным единоборствам World Warriors Fighting Championship анонсировала турнир WWFC 24.

"Мы возвращаемся. Путь к WWFC 24 - Николаев", – написали организаторы соревнований в инстаграме.

Турнир состоится 27 июня в Николаеве.

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В статье: UFC
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