Единоборства
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Like a butterfly: Дарья Билодид радостная и веселая желает всем хорошего дня. Фото
Искреннее фото
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Украинка разместила радостную фотографию на своей официальной странице в Instagram:
Напомним, что ранее Сергей Стаховский заявлял, что не видит смысла продолжать играть на корте.
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