Like a butterfly: Дарья Билодид радостная и веселая желает всем хорошего дня. Фото

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Украинка разместила радостную фотографию на своей официальной странице в Instagram:

Напомним, что ранее Сергей Стаховский заявлял, что не видит смысла продолжать играть на корте.